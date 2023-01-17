18 и 19 января СБУ вновь проведет в Харькове контрдиверсионные мероприятия
18 и 19 января в Харькове вновь будут проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия — для повышения безопасности горожан, сообщил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.
По его словам, в мероприятиях примут участие работники СБУ, другие правоохранители, нацгвардейцы и военные. Они могут проверять у граждан документы, осматривать автомобили и ограничивать движение по отдельным улицам.
Цель — повысить безопасность, усилить защищенность объектов критической инфраструктуры, выявить и нейтрализовать возможные диверсионные группы.
Как и предыдущие разы, мероприятия будут сконцентрированы на отдельных локациях Харькова, не охватывая всю территорию города, отметил Абдула.
Напомним, что в предыдущий раз такие мероприятия проводились в Харькове 9 и 10 января.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 20:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 и 19 января в Харькове вновь будут проводить антитеррористические контрдиверсионные мероприятия — для повышения безопасности горожан, сообщил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула.".