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18 і 19 січня СБУ знову проведе в Харкові контрдиверсійні заходи

Події 20:49   17.01.2023
Елена Нагорная
18 і 19 січня СБУ знову проведе в Харкові контрдиверсійні заходи

18 та 19 січня у Харкові знову проводитимуть антитерористичні контрдиверсійні заходи – задля підвищення безпеки містян, повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула.

За його словами, у заходах візьмуть участь працівники СБУ, інші правоохоронці, нацгвардійці та військові ЗСУ. Вони можуть перевіряти у громадян документи, оглядати автомобілі та обмежувати рух окремими вулицями.

Мета – підвищити безпеку, посилити захищеність об’єктів критичної інфраструктури, виявити та нейтралізувати можливі диверсійні групи.

Як і в попередні рази, заходи будуть сконцентровані на окремих локаціях Харкова, не охоплюючи всю територію міста, зазначив Абдула.

Нагадаємо, що минулого разу такі заходи проводилися у Харкові 9 та 10 січня.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 20:49;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 та 19 січня у Харкові знову проводитимуть антитерористичні контрдиверсійні заходи – задля підвищення безпеки містян, повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула.".