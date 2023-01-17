18 і 19 січня СБУ знову проведе в Харкові контрдиверсійні заходи
18 та 19 січня у Харкові знову проводитимуть антитерористичні контрдиверсійні заходи – задля підвищення безпеки містян, повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула.
За його словами, у заходах візьмуть участь працівники СБУ, інші правоохоронці, нацгвардійці та військові ЗСУ. Вони можуть перевіряти у громадян документи, оглядати автомобілі та обмежувати рух окремими вулицями.
Мета – підвищити безпеку, посилити захищеність об’єктів критичної інфраструктури, виявити та нейтралізувати можливі диверсійні групи.
Як і в попередні рази, заходи будуть сконцентровані на окремих локаціях Харкова, не охоплюючи всю територію міста, зазначив Абдула.
Нагадаємо, що минулого разу такі заходи проводилися у Харкові 9 та 10 січня.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 20:49;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 та 19 січня у Харкові знову проводитимуть антитерористичні контрдиверсійні заходи – задля підвищення безпеки містян, повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула.".