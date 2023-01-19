Пожарные на Харьковщине спасли женщину из огня
Пожар случился в поселке Андреевка Донецкой громады на Харьковщине — не из-за вражеских обстрелов.
«На одном из пожаров, возникшем в 20:25 по адресу: поселок Андреевка Донецкой громады, ул. Железнодорожная, 23, пожарные Андреевской местной пожарной команды спасли 87-летнюю женщину. В ее доме горела крыша на площади 100 кв. м. В 21:30 вместе со спасателями 42-й ГПРЧ огонь локализовали в 23:05. По предварительным данным, возгорание произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, за сутки в области случилось девять пожаров. Только один из них вызван боевыми действиями. Он случился в Двуречной днем 18 января.
«Снаряд попал в хозяйственное сооружение, поджег его. Событие произошло в поселке Двуречная. К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила 10 кв. м», — отметили в ГСЧС.
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Огонь в этом случае погасили быстро, пострадавших не было.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 09:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в поселке Андреевка Донецкой громады на Харьковщине — не из-за вражеских обстрелов".