Пожежні на Харківщині врятували жінку з вогню
Пожежа сталася у селищі Андріївка Донецької громади на Харківщині – не через ворожі обстріли.
“На одній з пожеж, що виникла о 20:25 за адресою: селище Андріївка, Донецької громади, вул. Залізнична, 23, вогнеборці Андріївської місцевої пожежної команди врятували 87-рячну жінку. В її оселі горів дах на площі 100 кв.м. О 21:30 разом з рятувальниками 42-ї ДПРЧ вогонь локалізували та о 23:05. За попередніми даними загоряння трапилось внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією рятувальників, за добу в області сталося дев’ять пожеж. Лише одна з них викликана бойовими діями. Вона трапилася у Дворічній вдень 18 січня.
“Снаряд влучив у господарчу споруду, підпаливши її. Подія трапилась у селищі Дворічна. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 10 кв. м”, – зазначили в ДСНС.
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Вогонь у цьому випадку загасили швидко, постраждалих не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 09:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у селищі Андріївка Донецької громади на Харківщині – не через ворожі обстріли".