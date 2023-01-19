Пожежні на Харківщині врятували жінку з вогню

Пожежа сталася у селищі Андріївка Донецької громади на Харківщині – не через ворожі обстріли.

“На одній з пожеж, що виникла о 20:25 за адресою: селище Андріївка, Донецької громади, вул. Залізнична, 23, вогнеборці Андріївської місцевої пожежної команди врятували 87-рячну жінку. В її оселі горів дах на площі 100 кв.м. О 21:30 разом з рятувальниками 42-ї ДПРЧ вогонь локалізували та о 23:05. За попередніми даними загоряння трапилось внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, за добу в області сталося дев’ять пожеж. Лише одна з них викликана бойовими діями. Вона трапилася у Дворічній вдень 18 січня.

“Снаряд влучив у господарчу споруду, підпаливши її. Подія трапилась у селищі Дворічна. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 10 кв. м”, – зазначили в ДСНС.

Вогонь у цьому випадку загасили швидко, постраждалих не було.