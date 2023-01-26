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Жителям Купянской громады советуют эвакуироваться в Харьков до конца зимы

Общество 16:58   26.01.2023
Оксана Якушко
Жителям Купянской громады советуют эвакуироваться в Харьков до конца зимы

Женщин с детьми, пожилых, больных и маломобильных граждан призывают выехать на зимний период в более безопасное место – в Харьков, сообщила Купянская городская военная администрация.

«С учетом сложной ситуации безопасности на территории Купянской громады и возможных, вследствие российской агрессии, проблем с инфраструктурой, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасное место – в город Харьков с последующей возможностью перемещения в другие регионы Украины!» – говорится в сообщении.

Купянская ГВА уверяет, что вынужденных переселенцев обеспечат бесплатным проживанием в приютах, гуманитарной помощью, питанием, медицинской поддержкой. Также им помогут в оформлении справки ВПЛ и предоставят денежную помощь от государства и международных организаций.

Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:

по телефону с 9:00 до 22:00
+380931776458

ОО «Я Спасенный»
+380634406920

линия Купянской МВА для жителей громады ежедневно с 8:00 до 22:00
+380957714446
+380989407833

горячая линия «Красный крест» понедельник — пятница с 10:00 до 17:00
0800332402
+380732402402
+380673832402

При подготовке не забудьте собрать наиболее необходимые вещи, включая документы, деньги, лекарства и одежду.

Добровольная эвакуация проводится с содействием Харьковской областной военной администрации и непосредственной поддержки Единого координационного гуманитарного центра Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 16:58;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщин с детьми, пожилых, больных и маломобильных граждан призывают выехать на зимний период в более безопасное место – в Харьков, сообщила Купянская городская военная администрация.".