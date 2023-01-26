Жителям Купянской громады советуют эвакуироваться в Харьков до конца зимы

Женщин с детьми, пожилых, больных и маломобильных граждан призывают выехать на зимний период в более безопасное место – в Харьков, сообщила Купянская городская военная администрация.

«С учетом сложной ситуации безопасности на территории Купянской громады и возможных, вследствие российской агрессии, проблем с инфраструктурой, вы можете эвакуироваться на зимний период в более безопасное место – в город Харьков с последующей возможностью перемещения в другие регионы Украины!» – говорится в сообщении.

Купянская ГВА уверяет, что вынужденных переселенцев обеспечат бесплатным проживанием в приютах, гуманитарной помощью, питанием, медицинской поддержкой. Также им помогут в оформлении справки ВПЛ и предоставят денежную помощь от государства и международных организаций.

Сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:

по телефону с 9:00 до 22:00

+380931776458

ОО «Я Спасенный»

+380634406920

линия Купянской МВА для жителей громады ежедневно с 8:00 до 22:00

+380957714446

+380989407833

горячая линия «Красный крест» понедельник — пятница с 10:00 до 17:00

0800332402

+380732402402

+380673832402

При подготовке не забудьте собрать наиболее необходимые вещи, включая документы, деньги, лекарства и одежду.

Добровольная эвакуация проводится с содействием Харьковской областной военной администрации и непосредственной поддержки Единого координационного гуманитарного центра Харьковской области.

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