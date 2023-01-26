Мешканцям Куп’янської громади радять евакуюватися до Харкова до кінця зими

Жінок із дітьми, літніх, хворих та маломобільних громадян закликають виїхати на зимовий період у безпечніше місце – до Харкова, повідомила Куп’янська міська військова адміністрація.

«З урахуванням складної безпекової ситуації на території Куп’янської громади та можливих, внаслідок російської агресії, проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період у безпечніше місце – до міста Харкова з подальшою можливістю переміщення в інші регіони України!» – йдеться у повідомленні.

Куп’янська МВА запевняє, що вимушених переселенців забезпечать безкоштовним проживанням у притулках, гуманітарною допомогою, харчуванням, медичною підтримкою. Також їм допоможуть в оформленні довідки ВПО та нададуть грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Повідомити про бажання евакуюватися можна кількома способами:

за телефоном з 9:00 до 22:00

+380931776458

ГО «Я Врятований»

+380634406920

лінія Куп’янської МВА для мешканців громади щодня з 8:00 до 22:00

+380957714446

+380989407833

гаряча лінія “Червоний хрест” понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00

0800332402

+380732402402

+380673832402

Під час підготовки не забудьте зібрати найбільш необхідні речі, документи, гроші, ліки та одяг.

Добровільна евакуація проводиться за сприяння Харківської обласної військової адміністрації та безпосередньої підтримки Єдиного координаційного гуманітарного центру Харківської області.