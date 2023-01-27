В ЦПАУ Харькова вновь предоставляют «земельне услуги» (список)
В ЦПАУ Харькова возобновили предоставление услуг в сфере земельных отношений Государственного земельного кадастра.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. В частности, речь идет о 16 следующих услугах:
Также в ЦПАУ г. Харьков на Гимназической набережной, 26 с 9:00 до 16:00 по вторникам и четвергам предоставляет консультации кадастровый регистратор.
Всего в ЦПАУ города сейчас предоставляется 191 админуслуга. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 17:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ЦПАУ Харькова возобновили предоставление услуг в сфере земельных отношений Государственного земельного кадастра.".