У ЦНАПах Харкова знову надають “земельні послуги” (перелік)
У ЦНАПах Харкова відновили надання послуг у сфері земельних відносин Державного земельного кадастру.
Про це повідомили у Харківській міськраді. Зокрема, йдеться про 16 наступних послуг:
Також у ЦНАПі м. Харків на Гімназійній набережній, 26 з 9:00 до 16:00 у вівторок та четвер надає консультації кадастровий реєстратор.
Загалом у ЦНАПах міста наразі надається 191 адмінпослуга. З повним переліком можна ознайомитись тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 17:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ЦНАПах Харкова відновили надання послуг у сфері земельних відносин Державного земельного кадастру.".