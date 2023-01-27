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У ЦНАПах Харкова знову надають “земельні послуги” (перелік)

Суспільство 17:23   27.01.2023
Олена Нагорна
У ЦНАПах Харкова знову надають “земельні послуги” (перелік)

У ЦНАПах Харкова відновили надання послуг у сфері земельних відносин Державного земельного кадастру.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Зокрема, йдеться про 16 наступних послуг:

Також у ЦНАПі м. Харків на Гімназійній набережній, 26 з 9:00 до 16:00 у вівторок та четвер надає консультації кадастровий реєстратор.

Загалом у ЦНАПах міста наразі надається 191 адмінпослуга. З повним переліком можна ознайомитись тут.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2023 в 17:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ЦНАПах Харкова відновили надання послуг у сфері земельних відносин Державного земельного кадастру.".