У ЦНАПах Харкова знову надають “земельні послуги” (перелік)

У ЦНАПах Харкова відновили надання послуг у сфері земельних відносин Державного земельного кадастру.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Зокрема, йдеться про 16 наступних послуг:

Також у ЦНАПі м. Харків на Гімназійній набережній, 26 з 9:00 до 16:00 у вівторок та четвер надає консультації кадастровий реєстратор.

Загалом у ЦНАПах міста наразі надається 191 адмінпослуга. З повним переліком можна ознайомитись тут.