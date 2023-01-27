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В выходные в Харькове может пойти снег

Общество 17:53   27.01.2023
Елена Нагорная
В выходные в Харькове может пойти снег Фото: Павел Велицкий

В выходные в Харькове ожидается преимущественно облачная погода, в ночь на воскресенье возможен небольшой снег, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 28 января, ночью температура составит 6-8 градусов мороза, днем — от 1 градуса со знаком «минус» до 1 градуса тепла. Осадки не прогнозируются.

В воскресенье, 29 января, ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов со знаком «минус», возможен небольшой снег. Днем — без существенных осадков, от -1 до +1.

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 17:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные в Харькове ожидается преимущественно облачная погода, в ночь на воскресенье возможен небольшой снег, сообщает Укргидрометцентр.".