В выходные в Харькове может пойти снег
Фото: Павел Велицкий
В выходные в Харькове ожидается преимущественно облачная погода, в ночь на воскресенье возможен небольшой снег, сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 28 января, ночью температура составит 6-8 градусов мороза, днем — от 1 градуса со знаком «минус» до 1 градуса тепла. Осадки не прогнозируются.
В воскресенье, 29 января, ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов со знаком «минус», возможен небольшой снег. Днем — без существенных осадков, от -1 до +1.
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- • Дата публикации материала: 27 января 2023 в 17:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные в Харькове ожидается преимущественно облачная погода, в ночь на воскресенье возможен небольшой снег, сообщает Укргидрометцентр.".