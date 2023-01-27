В выходные в Харькове может пойти снег

В выходные в Харькове ожидается преимущественно облачная погода, в ночь на воскресенье возможен небольшой снег, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 28 января, ночью температура составит 6-8 градусов мороза, днем — от 1 градуса со знаком «минус» до 1 градуса тепла. Осадки не прогнозируются.

В воскресенье, 29 января, ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов со знаком «минус», возможен небольшой снег. Днем — без существенных осадков, от -1 до +1.