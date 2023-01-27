У Харкові може засніжити: погода на вихідні

На вихідних у Харкові очікується переважно хмарна погода, у ніч проти неділі можливий невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 28 січня, вночі температура становитиме 6-8 градусів морозу, вдень – від 1 градуса зі знаком “мінус” до 1 градуса тепла. Опади не прогнозуються.

У неділю, 29 січня, вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 градусів зі знаком “мінус”, можливий невеликий сніг. Вдень без істотних опадів, від -1 до +1.