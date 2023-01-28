В воскресенье в Харькове возможны аварийные отключения света — облэнерго

В воскресенье, 29 января, с 7:00 до 18:00 в Харькове возможны аварийные отключения электроэнергии, сообщили журналистам в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

В связи с ремонтными работами по восстановлению электросетей после ракетных обстрелов ожидается значительный дефицит мощности, рассказали в пресс-службе.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что в субботу, 28 января, электричество в Харьковской области планируют отключать по графику. Компания определила лимиты потребления на сутки для всех регионов.

График почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области с 23 по 29 января можно загрузить по ссылке Графік_погодинних_відключень_23_01_29_01.

График с 30 января по 5 февраля — Графік_погодинних_відключень30_01_05_02