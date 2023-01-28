У неділю в Харкові можливі аварійні відключення світла – обленерго

У неділю, 29 січня, з 7:00 до 18:00 у Харкові можливі аварійні відключення електроенергії, повідомили журналістам у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

У зв’язку з ремонтними роботами з відновлення електромереж після ракетного обстрілу очікується значний дефіцит потужності, розповіли в пресслужбі.

Раніше в Укренерго повідомили, що в суботу, 28 січня, електрику у Харківській області планують вимикати за графіком. Компанія визначила ліміти споживання на добу для всіх регіонів.

Графік погодинних відключень електроенергії в Харківській області з 23 по 29 січня можна завантажити за посиланням Графік_погодинних_відключень_23_01_29_01

Графік з 30 січня по 5 лютого – Графік_погодинних_відключень30_01_05_02