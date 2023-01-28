У неділю в Харкові можливі аварійні відключення світла – обленерго
У неділю, 29 січня, з 7:00 до 18:00 у Харкові можливі аварійні відключення електроенергії, повідомили журналістам у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.
У зв’язку з ремонтними роботами з відновлення електромереж після ракетного обстрілу очікується значний дефіцит потужності, розповіли в пресслужбі.
Раніше в Укренерго повідомили, що в суботу, 28 січня, електрику у Харківській області планують вимикати за графіком. Компанія визначила ліміти споживання на добу для всіх регіонів.
Графік погодинних відключень електроенергії в Харківській області з 23 по 29 січня можна завантажити за посиланням Графік_погодинних_відключень_23_01_29_01
Графік з 30 січня по 5 лютого – Графік_погодинних_відключень30_01_05_02
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 15:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 29 січня, з 7:00 до 18:00 у Харкові можливі аварійні відключення електроенергії, повідомили журналістам у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.".