Около двух десятков роботов выставят под землей в центре Харькова
4 февраля с 13:00 до 15:00 в подземном переходе к ТРЦ «Никольский» (станция метро «Площадь Конституции») будет проходить выставка роботов.
Как сообщают в Харьковском горсовете, в переходе можно будет увидеть около двух десятков роботов, собранных детьми.
«Посетители смогут проголосовать за самое интересное изобретение и выбрать самого креативного автора. Победители получат ценные подарки и грамоты, а все участники — благодарности», — рассказали в мэрии.
Параллельно с выставкой в переходе всех желающих будут учить играм в шашки, шахматы и го.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 19:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 февраля с 13:00 до 15:00 в подземном переходе к ТРЦ «Никольский» (станция метро «Площадь Конституции») будет проходить выставка роботов.".