Около двух десятков роботов выставят под землей в центре Харькова

4 февраля с 13:00 до 15:00 в подземном переходе к ТРЦ «Никольский» (станция метро «Площадь Конституции») будет проходить выставка роботов.

Как сообщают в Харьковском горсовете, в переходе можно будет увидеть около двух десятков роботов, собранных детьми.

«Посетители смогут проголосовать за самое интересное изобретение и выбрать самого креативного автора. Победители получат ценные подарки и грамоты, а все участники — благодарности», — рассказали в мэрии.

Параллельно с выставкой в переходе всех желающих будут учить играм в шашки, шахматы и го.