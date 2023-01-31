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Около двух десятков роботов выставят под землей в центре Харькова

Общество 19:00   31.01.2023
Елена Нагорная
Около двух десятков роботов выставят под землей в центре Харькова

4 февраля с 13:00 до 15:00 в подземном переходе к ТРЦ «Никольский» (станция метро «Площадь Конституции») будет проходить выставка роботов.

Как сообщают в Харьковском горсовете, в переходе можно будет увидеть около двух десятков роботов, собранных детьми.

«Посетители смогут проголосовать за самое интересное изобретение и выбрать самого креативного автора. Победители получат ценные подарки и грамоты, а все участники — благодарности», — рассказали в мэрии.

Параллельно с выставкой в переходе всех желающих будут учить играм в шашки, шахматы и го.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 19:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 февраля с 13:00 до 15:00 в подземном переходе к ТРЦ «Никольский» (станция метро «Площадь Конституции») будет проходить выставка роботов.".