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Близько двох десятків роботів виставлять під землею в центрі Харкова

Суспільство 19:00   31.01.2023
Олена Нагорна
Близько двох десятків роботів виставлять під землею в центрі Харкова

4 лютого з 13:00 до 15:00 у підземному переході до ТРЦ “Нікольський” (станція метро “Майдан Конституції”) проходитиме виставка роботів.

Як повідомляють у Харківській міськраді, у переході можна буде побачити близько двох десятків роботів, зібраних дітьми.

“Відвідувачі зможуть проголосувати за найцікавіший винахід та обрати найкреативнішого автора. Переможці отримають цінні подарунки та грамоти, а всі учасники – подяки”, – розповіли в мерії.

Паралельно з виставкою в переході всіх охочих вчитимуть грати в шашки, шахи та го.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 19:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 лютого з 13:00 до 15:00 у підземному переході до ТРЦ “Нікольський” (станція метро “Майдан Конституції”) проходитиме виставка роботів. ".