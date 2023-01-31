Близько двох десятків роботів виставлять під землею в центрі Харкова
4 лютого з 13:00 до 15:00 у підземному переході до ТРЦ “Нікольський” (станція метро “Майдан Конституції”) проходитиме виставка роботів.
Як повідомляють у Харківській міськраді, у переході можна буде побачити близько двох десятків роботів, зібраних дітьми.
“Відвідувачі зможуть проголосувати за найцікавіший винахід та обрати найкреативнішого автора. Переможці отримають цінні подарунки та грамоти, а всі учасники – подяки”, – розповіли в мерії.
Паралельно з виставкою в переході всіх охочих вчитимуть грати в шашки, шахи та го.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 лютого з 13:00 до 15:00 у підземному переході до ТРЦ “Нікольський” (станція метро “Майдан Конституції”) проходитиме виставка роботів. ".