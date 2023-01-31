Близько двох десятків роботів виставлять під землею в центрі Харкова

4 лютого з 13:00 до 15:00 у підземному переході до ТРЦ “Нікольський” (станція метро “Майдан Конституції”) проходитиме виставка роботів.

Як повідомляють у Харківській міськраді, у переході можна буде побачити близько двох десятків роботів, зібраних дітьми.

“Відвідувачі зможуть проголосувати за найцікавіший винахід та обрати найкреативнішого автора. Переможці отримають цінні подарунки та грамоти, а всі учасники – подяки”, – розповіли в мерії.

Паралельно з виставкою в переході всіх охочих вчитимуть грати в шашки, шахи та го.