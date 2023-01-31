В Харькове предлагают установить памятник героям боя под Крутами

Петиция с таким предложением опубликована на сайте Харьковского горсовета. Автор напоминает, что в Харькове жили два участника боя под Крутами.

«Участником боя под Крутами был Юрий Вороный, позже известный ученый-медик, первый совершивший операцию по пересадке почки. Он жил в Харькове и Харьковщине в 1920–1940 гг. Также в бою под Крутами участвовал Валентин Отамановский, который в 1950–1960-е гг. жил в Харькове, преподавал в медицинском институте, похоронен в Харькове», — аргументирует автор петиции Богдан Ивченко.

Он также напомнил, что в 2006 году в Харькове неподалеку от Зеркальной струи устанавливали памятный камень, посвященный Героям Крут.

«Но с приходом в 2010 году к власти команды Виктора Януковича, этот памятный камень убрали, — отметил Ивченко. — Предлагаю установить в Харькове памятник в честь защитников Крут».

Чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, она должна набрать 5000 голосов. На это отводится 90 дней. Сбор подписей под этой петицией только стартовал.

Напомним, День памяти Героев Крут в Украине отмечали 29 января.