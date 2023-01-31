В Харькове предлагают установить памятник героям боя под Крутами
Петиция с таким предложением опубликована на сайте Харьковского горсовета. Автор напоминает, что в Харькове жили два участника боя под Крутами.
«Участником боя под Крутами был Юрий Вороный, позже известный ученый-медик, первый совершивший операцию по пересадке почки. Он жил в Харькове и Харьковщине в 1920–1940 гг. Также в бою под Крутами участвовал Валентин Отамановский, который в 1950–1960-е гг. жил в Харькове, преподавал в медицинском институте, похоронен в Харькове», — аргументирует автор петиции Богдан Ивченко.
Он также напомнил, что в 2006 году в Харькове неподалеку от Зеркальной струи устанавливали памятный камень, посвященный Героям Крут.
«Но с приходом в 2010 году к власти команды Виктора Януковича, этот памятный камень убрали, — отметил Ивченко. — Предлагаю установить в Харькове памятник в честь защитников Крут».
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Чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, она должна набрать 5000 голосов. На это отводится 90 дней. Сбор подписей под этой петицией только стартовал.
Напомним, День памяти Героев Крут в Украине отмечали 29 января.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 09:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Петиция с таким предложением опубликована на сайте Харьковского горсовета. Автор напоминает, что в Харькове жили два участника боя под Крутами".