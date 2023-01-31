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В Харькове предлагают установить памятник героям боя под Крутами

Общество 09:36   31.01.2023
Оксана Горун
В Харькове предлагают установить памятник героям боя под Крутами

Петиция с таким предложением опубликована на сайте Харьковского горсовета. Автор напоминает, что в Харькове жили два участника боя под Крутами.

«Участником боя под Крутами был Юрий Вороный, позже известный ученый-медик, первый совершивший операцию по пересадке почки. Он жил в Харькове и Харьковщине в 1920–1940 гг. Также в бою под Крутами участвовал Валентин Отамановский, который в 1950–1960-е гг. жил в Харькове, преподавал в медицинском институте, похоронен в Харькове», — аргументирует автор петиции Богдан Ивченко.

Он также напомнил, что в 2006 году в Харькове неподалеку от Зеркальной струи устанавливали памятный камень, посвященный Героям Крут.

«Но с приходом в 2010 году к власти команды Виктора Януковича, этот памятный камень убрали, — отметил Ивченко. — Предлагаю установить в Харькове памятник в честь защитников Крут».

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    • Чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, она должна набрать 5000 голосов. На это отводится 90 дней. Сбор подписей под этой петицией только стартовал.

    Напомним, День памяти Героев Крут в Украине отмечали 29 января.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 09:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Петиция с таким предложением опубликована на сайте Харьковского горсовета. Автор напоминает, что в Харькове жили два участника боя под Крутами".