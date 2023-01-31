У Харкові пропонують встановити пам’ятник героям бою під Крутами

Петицію з такою пропозицією опубліковано на сайті Харківської міськради. Автор нагадує, що в Харкові жили два учасники бою під Крутами.

“Учасником бою під Крутами був Юрій Вороний, пізніше відомий вчений-медик, перший хто здійснив операцію з пересадки нирки. Він жив у Харкові та на Харківщині в 1920–1940 рр. Також у бою під Крутами брав участь Валентин Отамановський, який у 1950–1960-ті рр. жив у Харкові, викладав у медичному інституті, похований у Харкові”, – аргументує автор петиції Богдан Івченко.

Він також нагадав, що у 2006 році в Харкові неподалік від Дзеркального струменя встановлювали пам’ятний камінь, присвячений Героям Крут.

“Але з приходом у 2010 році до влади команди Віктора Януковича цей пам’ятний камінь прибрали, – зазначив Івченко. – Пропоную встановити в Харкові пам’ятник на честь захисників Крут”.

Щоб керівництво Харківської міськради розглянуло петицію, вона має набрати 5000 голосів. На це передбачено 90 днів. Збір підписів під цією петицією лише стартував.

Нагадаємо, День пам’яті Героїв Крут в Україні відзначали 29 січня.