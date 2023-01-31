Live
  • Середа 01.02.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

У Харкові пропонують встановити пам’ятник героям бою під Крутами

Політика 09:36   31.01.2023
Оксана Горун
У Харкові пропонують встановити пам’ятник героям бою під Крутами

Петицію з такою пропозицією опубліковано на сайті Харківської міськради. Автор нагадує, що в Харкові жили два учасники бою під Крутами.

“Учасником бою під Крутами був Юрій Вороний, пізніше відомий вчений-медик, перший хто здійснив операцію з пересадки нирки. Він жив у Харкові та на Харківщині в 1920–1940 рр. Також у бою під Крутами брав участь Валентин Отамановський, який у 1950–1960-ті рр. жив у Харкові, викладав у медичному інституті, похований у Харкові”, – аргументує автор петиції Богдан Івченко.

Він також нагадав, що у 2006 році в Харкові неподалік від Дзеркального струменя встановлювали пам’ятний камінь, присвячений Героям Крут.

“Але з приходом у 2010 році до влади команди Віктора Януковича цей пам’ятний камінь прибрали, – зазначив Івченко. – Пропоную встановити в Харкові пам’ятник на честь захисників Крут”.

  • Читайте також: У Харкові пропонують встановити пам’ятник героям бою під Крутами

    • Щоб керівництво Харківської міськради розглянуло петицію, вона має набрати 5000 голосів. На це передбачено 90 днів. Збір підписів під цією петицією лише стартував.

    Нагадаємо, День пам’яті Героїв Крут в Україні відзначали 29 січня.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:13
    На Північній Салтівці в Харкові пропонують встановити пам’ятник
    20:11
    Терехов просить харків’ян підписати петицію
    11:12
    Харків’яни вимагають перейменувати проспект Героїв Сталінграда та вул Гуданова
    10:23
    У Харкові пропонують встановити пам’ятник комунальникам, ТрО та рятувальникам
    19:06
    У Харкові знесли пам‘ятники письменнику Островському і комуністу Тихонову

  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові пропонують встановити пам’ятник героям бою під Крутами»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 09:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Петицію з такою пропозицією опубліковано на сайті Харківської міськради. Автор нагадує, що в Харкові жили два учасники бою під Крутами".