Двух подростков задержали по подозрению в убийстве двух женщин на Харьковщине

Правоохранители сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей двум 16-летним подросткам, которые подозреваются в убийстве двух женщин в Чугуевском районе Харьковской области.

В селе Пятницкое ночью 2 февраля местный житель нашел тела двух женщин на берегу реки, сообщают в облуправлении Нацполиции.

Правоохранители установили, что к совершению тяжкого преступления причастны два 16-летних жителя села.

Подросткам инкриминируют ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция которой — 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертных исследований.