Двух подростков задержали по подозрению в убийстве двух женщин на Харьковщине
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Правоохранители сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей двум 16-летним подросткам, которые подозреваются в убийстве двух женщин в Чугуевском районе Харьковской области.
В селе Пятницкое ночью 2 февраля местный житель нашел тела двух женщин на берегу реки, сообщают в облуправлении Нацполиции.
Правоохранители установили, что к совершению тяжкого преступления причастны два 16-летних жителя села.
Подросткам инкриминируют ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция которой — 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
В рамках уголовного производства назначен ряд экспертных исследований.
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 17:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей двум 16-летним подросткам, которые подозреваются в убийстве двух женщин в Чугуевском районе Харьковской области.".