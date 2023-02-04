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Двух подростков задержали по подозрению в убийстве двух женщин на Харьковщине

Происшествия 17:26   04.02.2023
Елена Нагорная
Двух подростков задержали по подозрению в убийстве двух женщин на Харьковщине Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей двум 16-летним подросткам, которые подозреваются в убийстве двух женщин в Чугуевском районе Харьковской области.

В селе Пятницкое ночью 2 февраля местный житель нашел тела двух женщин на берегу реки, сообщают в облуправлении Нацполиции.

Правоохранители установили, что к совершению тяжкого преступления причастны два 16-летних жителя села.

Подросткам инкриминируют ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция которой — 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертных исследований.

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Автор: Елена Нагорная

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Двух подростков задержали по подозрению в убийстве двух женщин на Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 17:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей двум 16-летним подросткам, которые подозреваются в убийстве двух женщин в Чугуевском районе Харьковской области.".