Двох підлітків затримали за підозрою у вбивстві двох жінок на Харківщині

Правоохоронці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом 16-річним підліткам, які підозрюються у вбивстві двох жінок у Чугуївському районі Харківської області.

У селі П’ятницьке вночі 2 лютого місцевий житель знайшов тіла двох жінок на березі річки, повідомляють в облуправлінні Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетні двоє 16-річних мешканців села.

Підліткам інкримінують ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, максимальна санкція якої – 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

У межах кримінального провадження призначено низку експертних досліджень.