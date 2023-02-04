Двох підлітків затримали за підозрою у вбивстві двох жінок на Харківщині
Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області
Правоохоронці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом 16-річним підліткам, які підозрюються у вбивстві двох жінок у Чугуївському районі Харківської області.
У селі П’ятницьке вночі 2 лютого місцевий житель знайшов тіла двох жінок на березі річки, повідомляють в облуправлінні Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетні двоє 16-річних мешканців села.
Підліткам інкримінують ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, максимальна санкція якої – 15 років тюрми або довічне ув’язнення.
У межах кримінального провадження призначено низку експертних досліджень.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 17:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом 16-річним підліткам, які підозрюються у вбивстві двох жінок у Чугуївському районі Харківської області.".