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Двох підлітків затримали за підозрою у вбивстві двох жінок на Харківщині

Події 17:26   04.02.2023
Олена Нагорна
Двох підлітків затримали за підозрою у вбивстві двох жінок на Харківщині Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

Правоохоронці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом 16-річним підліткам, які підозрюються у вбивстві двох жінок у Чугуївському районі Харківської області.

У селі П’ятницьке вночі 2 лютого місцевий житель знайшов тіла двох жінок на березі річки, повідомляють в облуправлінні Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетні двоє 16-річних мешканців села.

Підліткам інкримінують ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, максимальна санкція якої – 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

У межах кримінального провадження призначено низку експертних досліджень.

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Автор: Олена Нагорна

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Двох підлітків затримали за підозрою у вбивстві двох жінок на Харківщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 17:26;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом 16-річним підліткам, які підозрюються у вбивстві двох жінок у Чугуївському районі Харківської області.".