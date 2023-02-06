Разбиты крыши, заборы, выбиты окна: полиция об обстрелах Харьковщины за сутки

За минувшие сутки оккупанты обстреляли около десятка населенных пунктов в регионе, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковщины.

«За сутки оккупанты обстреляли около десятка населенных пунктов на Купянском, Харьковском и Чугуевском направлениях. Во многих городах и селах, попавших под артиллерийский огонь, повреждены дома и прилегающая территория, разбиты крыши и заборы, выбиты окна и двери», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские напомнили, что 5 февраля армия РФ нанесла ракетные удары по Киевскому району Харькова. Существенно повреждено здание Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова.

«Одна ракета попала в помещение учебного заведения, другая разорвалась под фундаментом жилого дома», — уточнили полицейские.

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Ранения в результате ракетного удара получили пять гражданских. Одна женщина — в больнице, остальные лечатся амбулаторно.