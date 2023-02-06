Разбиты крыши, заборы, выбиты окна: полиция об обстрелах Харьковщины за сутки
За минувшие сутки оккупанты обстреляли около десятка населенных пунктов в регионе, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковщины.
«За сутки оккупанты обстреляли около десятка населенных пунктов на Купянском, Харьковском и Чугуевском направлениях. Во многих городах и селах, попавших под артиллерийский огонь, повреждены дома и прилегающая территория, разбиты крыши и заборы, выбиты окна и двери», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские напомнили, что 5 февраля армия РФ нанесла ракетные удары по Киевскому району Харькова. Существенно повреждено здание Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова.
«Одна ракета попала в помещение учебного заведения, другая разорвалась под фундаментом жилого дома», — уточнили полицейские.
Читайте также: Прокуратура показала фото последствий обстрелов Харьковщины
Ранения в результате ракетного удара получили пять гражданских. Одна женщина — в больнице, остальные лечатся амбулаторно.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Разбиты крыши, заборы, выбиты окна: полиция об обстрелах Харьковщины за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 11:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки оккупанты обстреляли около десятка населенных пунктов в регионе, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковщины".