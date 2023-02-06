Розбито дахи, паркани, вибито вікна: поліція про обстріли Харківщини за добу

Минулої доби окупанти обстріляли близько десятка населених пунктів у регіоні, повідомили в ГУ Нацполіції Харківщини.

“За добу окупанти обстріляли близько десятка населених пунктів на Куп’янському, Харківському та Чугуївському напрямках. У багатьох містах та селах, які потрапили під артилерійський вогонь, пошкоджені будинки та прилегла територія, потрощені дахи та паркани, вибиті вікна та двері“, — поінформували в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти нагадали, що 5 лютого армія РФ завдала ракетних ударів по Київському району Харкова. Істотно пошкоджено будівлю Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова.

“Одна ракета влучила у приміщення навчального закладу, друга розірвалася під фундаментом житлового будинку”, – уточнили поліціянти.

Поранення внаслідок ракетного удару отримали п’ять цивільних. Одна жінка – в лікарні, інші лікуються амбулаторно.