Розбито дахи, паркани, вибито вікна: поліція про обстріли Харківщини за добу
Минулої доби окупанти обстріляли близько десятка населених пунктів у регіоні, повідомили в ГУ Нацполіції Харківщини.
“За добу окупанти обстріляли близько десятка населених пунктів на Куп’янському, Харківському та Чугуївському напрямках. У багатьох містах та селах, які потрапили під артилерійський вогонь, пошкоджені будинки та прилегла територія, потрощені дахи та паркани, вибиті вікна та двері“, — поінформували в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліціянти нагадали, що 5 лютого армія РФ завдала ракетних ударів по Київському району Харкова. Істотно пошкоджено будівлю Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова.
“Одна ракета влучила у приміщення навчального закладу, друга розірвалася під фундаментом житлового будинку”, – уточнили поліціянти.
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Поранення внаслідок ракетного удару отримали п’ять цивільних. Одна жінка – в лікарні, інші лікуються амбулаторно.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 11:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби окупанти обстріляли близько десятка населених пунктів у регіоні, повідомили в ГУ Нацполіції Харківщини".