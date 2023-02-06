Live
  • Понеділок 06.02.2023
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.99
    • 🟢

Розбито дахи, паркани, вибито вікна: поліція про обстріли Харківщини за добу

Події 11:43   06.02.2023
Оксана Горун
Розбито дахи, паркани, вибито вікна: поліція про обстріли Харківщини за добу

Минулої доби окупанти обстріляли близько десятка населених пунктів у регіоні, повідомили в ГУ Нацполіції Харківщини.

За добу окупанти обстріляли близько десятка населених пунктів на Куп’янському, Харківському та Чугуївському напрямках. У багатьох містах та селах, які потрапили під артилерійський вогонь, пошкоджені будинки та прилегла територія, потрощені дахи та паркани, вибиті вікна та двері“, — поінформували в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти нагадали, що 5 лютого армія РФ завдала ракетних ударів по Київському району Харкова. Істотно пошкоджено будівлю Харківського національного університету міського господарства ім. Бекетова.

Зруйнований університет Бекетова у Харкові

“Одна ракета влучила у приміщення навчального закладу, друга розірвалася під фундаментом житлового будинку”, – уточнили поліціянти.

  • Читайте також: РФ зосереджує зусилля на наступальних діях на Куп’янському напрямку – Генштаб

    • Поранення внаслідок ракетного удару отримали п’ять цивільних. Одна жінка – в лікарні, інші лікуються амбулаторно.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:54
    Синєгубов повідомив про стан постраждалих від ракетного удару по Харкову
    08:02
    На Харківщині поліція зупинила авто з більш ніж 2000 набоїв
    07:13
    Ракетний удар та 12 обстріляних сіл – Генштаб про добу на Харківщині
    19:47
    Харківські копи врятували пенсіонерку, яка стала заручницею свого дому (відео)
    18:23
    РФ зосереджує зусилля на наступальних діях на Куп’янському напрямку – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Розбито дахи, паркани, вибито вікна: поліція про обстріли Харківщини за добу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 11:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби окупанти обстріляли близько десятка населених пунктів у регіоні, повідомили в ГУ Нацполіції Харківщини".