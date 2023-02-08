Ракетному удару подвергся парк Горького — начальник Харьковского гарнизона

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник опубликовал в Telegram фото последствий ракетного удара по Харькову около 23-х часов 7 февраля.

«Дорогой сердцам харьковчан парк Горького вновь подвергся вражескому удару этой ночью», — подписал фото Мельник.

Советница главы Харьковского облсовета волонтер Наталья Попова также в Telegram написала, что одна из вражеских ракет уничтожила деревья и газон.

Напомним, что в 22:58 в Харькове прогремел первый взрыв, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Всего, по словам горожан, они слышали от шести до восьми взрывов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российские военные запустили по Харькову от шести до десяти ракет, попадание зафиксировано в центральной части города. Мэр Харькова Игорь Терехов написал о шести «прилетах» по городу, ударах по промышленному объекту в Киевском районе, а также о пожаре на месте одного из попаданий.