Ракетного удару зазнав парк Горького – начальник Харківського гарнізону

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник опублікував у Telegram фото наслідків ракетного удару по Харкову близько 23-ї години 7 лютого.

“Дорогий серцям харків’ян парк Горького знову зазнав ворожого удару цієї ночі”, – підписав фото Мельник.

Радниця голови Харківської облради волонтерка Наталя Попова також у Telegram написала, що одна з ворожих ракет знищила дерева та газон.

Нагадаємо, що о 22:58 у Харкові пролунав перший вибух, після чого в регіоні була оголошена повітряна тривога. Загалом, за словами містян, вони чули від шести до восьми вибухів. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські військові запустили по Харкову від шести до десяти ракет, влучання зафіксовано у центральній частині міста. Мер Харкова Ігор Терехов написав про шість “прильотів” по місту, удари по промисловому об’єкту в Київському районі, а також про пожежу на місці одного з влучань.