Избил пасынка. В Харьковской области полицейские остановили домашнего абьюзера

Полицейские привлекли к ответственности жителя Чугуевского района за домашнее насилие над пасынком, сообщила полиция Харьковской области.

Из-за отчима парень сбежал из дома. Теперь обидчику запрещено приближаться к месту проживания пасынка в течение 10 суток, а с ребенком работают психологи.

О факте насилия в семье правоохранители узнали, когда 14-летний парень убежал из дома. 8 февраля около 21:00 об исчезновении сына в полицию сообщила его мать. Ребенка искал личный состав Чугуевского районного управления полиции. Через полчаса полицейские нашли испуганного парня, который находился у соседей.

Парень рассказал ювенальным полицейским, что сожитель матери напивается и издевается над домашними. Поэтому ребенок не желает возвращаться домой. Полицейские безотлагательно посетили семью школьника, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Информация о домашнем насилии над подростком подтвердилась.

В отношении 38-летнего обидчика полицейские составили административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли срочное предписание сроком на 10 суток, запрещающее посещать место жительства парня.

«Мужчине запрещено преследовать, приближаться и контактировать с мальчиком через других лиц. Мы всегда разбираемся в каждом конкретном случае исчезновения несовершеннолетних, чтобы выяснить причины ухода из дома и предшествовавшие этому условия предотвратить повторение ситуации и предотвратить негативные последствия. Принимаем все возможные меры для обеспечения безопасности детей и стоим на защите их прав», — отметил начальник ювенальной превенции Чугуевского райуправления Александр Чигринов.

Теперь семья будет находиться под пристальным вниманием полиции и социальных служб.