Live
  • Четверг 09.02.2023
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🔴

Избил пасынка. В Харьковской области полицейские остановили домашнего абьюзера

Общество 16:20   09.02.2023
Оксана Якушко
Избил пасынка. В Харьковской области полицейские остановили домашнего абьюзера

Полицейские привлекли к ответственности жителя Чугуевского района за домашнее насилие над пасынком, сообщила полиция Харьковской области.

Из-за отчима парень сбежал из дома. Теперь обидчику запрещено приближаться к месту проживания пасынка в течение 10 суток, а с ребенком работают психологи.

О факте насилия в семье правоохранители узнали, когда 14-летний парень убежал из дома. 8 февраля около 21:00 об исчезновении сына в полицию сообщила его мать. Ребенка искал личный состав Чугуевского районного управления полиции. Через полчаса полицейские нашли испуганного парня, который находился  у соседей.

Парень рассказал ювенальным полицейским, что сожитель матери напивается и издевается над домашними. Поэтому ребенок не желает возвращаться домой. Полицейские безотлагательно посетили семью школьника, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Информация о домашнем насилии над подростком подтвердилась.

В отношении 38-летнего обидчика полицейские составили административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли срочное предписание сроком на 10 суток, запрещающее посещать место жительства парня.

«Мужчине запрещено преследовать, приближаться и контактировать с мальчиком через других лиц. Мы всегда разбираемся в каждом конкретном случае исчезновения несовершеннолетних, чтобы выяснить причины ухода из дома и предшествовавшие этому условия предотвратить повторение ситуации и предотвратить негативные последствия. Принимаем все возможные меры для обеспечения безопасности детей и стоим на защите их прав», — отметил начальник ювенальной превенции Чугуевского райуправления Александр Чигринов.

Теперь семья будет находиться под пристальным вниманием полиции и социальных служб.

Читайте также: Трех детей у родителей-пьяниц забрала полиция в селе под Харьковом

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:23
Трех детей у родителей-пьяниц забрала полиция в селе под Харьковом
13:01
Синегубов: В Волчанске осколочное ранение получил 10-летний мальчик
16:25
На Харьковщине арестовали экс-полицейскую, работавшую на рф за 45 тысяч гривен
22:02
Под Харьковом полиция быстро нашла 14-летнюю школьницу, сбежавшую от родителей
20:25
В Харькове произошло смертельное ДТП – водителя выбросило на проезжую часть

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Избил пасынка. В Харьковской области полицейские остановили домашнего абьюзера»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 16:20;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские привлекли к ответственности жителя Чугуевского района за домашнее насилие против пасынка, сообщила полиция Харьковской области.".