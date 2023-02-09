Побив пасинка. На Харківщині поліцейські зупинили домашнього аб’юзера

Поліцейські притягнули до відповідальності мешканця Чугуївського району за домашнє насильство над пасинком, повідомила поліція Харківської області.

Через вітчима хлопець утік із дому. Наразі кривднику заборонено наближатися до місця проживання пасинка протягом 10 діб, а з дитиною працюють психологи.

Про факт насильства у сім’ї правоохоронці дізналися, коли 14-річний хлопець втік із дому. 8 лютого близько 21:00 про зникнення сина до поліції повідомила його мати. Дитину шукав особовий склад Чугуївського районного управління поліції. За півгодини поліцейські знайшли переляканого хлопця, який перебував у сусідів.

Хлопець розповів ювенальним поліцейським, що співмешканець матері напивається і знущається з домашніх. Тому дитина не бажає повертатися додому. Поліцейські невідкладно завітали до родини школяра, щоб з’ясувати всі обставини події. Інформація про домашнє насильство над підлітком підтвердилася.

Щодо 38-річного кривдника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильство за ознакою статі, невиконання термінового заборонного розпорядження або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли термінове розпорядження строком на 10 діб, що забороняє відвідувати місце проживання хлопця.

«Чоловіку заборонено переслідувати, наближатися і контактувати із хлопчиком через інших осіб. Ми завжди розбираємось у кожному конкретному випадку зникнення неповнолітніх, щоб з’ясувати причини уходу з дому та умови, що передували цьому, запобігти повторенню ситуації та запобігти негативним наслідкам. Вживаємо усіх можливих заходів задля забезпечення безпеки дітей та стоїмо на захисті їхніх прав», – зазначив начальник ювенальної превенції Чугуївського райуправління Олександр Чигринов.

Тепер сім’я перебуватиме під пильною увагою поліції та соціальних служб.