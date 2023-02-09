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Удар по дому и вузу в Харькове: корректировщика ракет РФ отправили в СИЗО

Происшествия 17:41   09.02.2023
Елена Нагорная
Удар по дому и вузу в Харькове: корректировщика ракет РФ отправили в СИЗО Фото: Харьковская облпрокуратура

Мужчину, задержанного в Харькове по подозрению в корректировке российских ракетных ударов по жилому дому и университету городского хозяйства им. Бекетова вечером 5 февраля, 9 февраля Киевский райсуд города взял под стражу без права внести залог.

В суде прокурор отметил, что подозреваемый имеет устойчивые связи с представителями РФ, поэтому может получить от них помощь и скрываться от следствия, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

В ведомстве напомнили, что 60-летнего российского агента силовики задержали 7 февраля. Мужчину разоблачили возле здания разбитого вуза в то время, когда он фиксировал последствия обстрела для «отчета» российским спецслужбам.

По данным следствия, мужчина активно сотрудничал с разведкой РФ. Он ездил на велосипеде по Харькову и собирал для представителей страны-агрессора информацию о расположении блокпостов, укреплений и мест дислокации ВСУ.

Ранее мужчине сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, что в 8:20 5 февраля враг ударил двумя ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет повредила здание Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетовавторая ударила возле жилого дома. Пострадали пять человек: четверо жильцов дома — 58-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет и 83-летняя женщина, а также охранник вуза.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 17:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, задержанного в Харькове по подозрению в корректировке российских ракетных ударов по жилому дому и университету городского хозяйства им. Бекетова вечером 5 февраля, 9 февраля Киевский райсуд города взял под стражу без права внести залог.".