Удар по будинку і вишу в Харкові: корегувальника ракет РФ відправили в СІЗО

Чоловіка, затриманого у Харкові за підозрою у корегуванні російських ракетних ударів по житловому будинку та університету міського господарства ім. Бекетова увечері 5 лютого, 9 лютого Київський райсуд міста взяв під варту без права внести заставу.

У суді прокурор зазначив, що підозрюваний має стійкі зв’язки з представниками РФ, тому може отримати від них допомогу та переховуватися від слідства, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

У відомстві нагадали, що 60-річного російського агента силовики затримали 7 лютого. Чоловіка викрили біля будівлі розбитого вишу у той час, коли він фіксував наслідки обстрілу для “звіту” російським спецслужбам.

За даними слідства, чоловік активно співпрацював із розвідкою РФ. Він їздив на велосипеді по Харкову і збирав для представників країни-агресорки інформацію про розташування блокпостів, укріплень та місць дислокації ЗСУ.

Раніше чоловікові повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, що о 8:20 5 лютого ворог вдарив двома ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна із ракет пошкодила будівлю Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, друга вдарила біля житлового будинку. Постраждали п’ятеро людей: четверо мешканців будинку – 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка, а також охоронець вишу.