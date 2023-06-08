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Состояние воздуха в Купянске после выброса аммиака: оперативная информация

Общество 19:52   08.06.2023
Елена Нагорная
Состояние воздуха в Купянске после выброса аммиака: оперативная информация

По состоянию на 9:00 8 июня в городе Купянск Харьковской области содержание аммиака в воздухе не превышало предельно допустимую концентрацию.

Об этом сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней, который ежедневно контролирует состояние воздуха в связи с разгерметизацией аммиакопровода в Купянском районе.

Напомним, около 21:00 5 июня в селе Западное Купянского района в результате российского обстрела произошла разгерметизация аммиакопровода «Тольятти — Одесса». По данным ХОВА, утечка наблюдалась на участке протяженностью 2,2 километра, где оставалось 134 тонны технического аммиака.

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Вечером 6 июня военные РФ второй раз обстреляли аммиакопровод возле села Масютовка, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Всего было зафиксировано шесть «прилетов».

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 19:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 9:00 8 июня в городе Купянск Харьковской области содержание аммиака в воздухе не превышало предельно допустимую концентрацию.".