Стан повітря в Куп’янську після викиду аміаку: оперативна інформація
Станом на 9:00 8 червня у місті Куп’янськ Харківської області вміст аміаку у повітрі не перевищував гранично допустиму концентрацію.
Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, який щоденно контролює стан повітря у зв’язку з розгерметизацією аміакопроводу у Куп’янському районі.
Нагадаємо, близько 21:00 5 червня в селі Западне Куп’янського району внаслідок російського обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. За даними ХОВА, витік стався на ділянці довжиною 2,2 кілометра, де залишалося 134 тонни технічного аміаку.
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Увечері 6 червня військові РФ вдруге обстріляли аміакопровід біля села Масютівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Усього було зафіксовано шість «прильотів».
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 19:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 9:00 8 червня у місті Куп’янськ Харківської області вміст аміаку у повітрі не перевищував гранично допустиму концентрацію.".