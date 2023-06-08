Стан повітря в Куп’янську після викиду аміаку: оперативна інформація

Станом на 9:00 8 червня у місті Куп’янськ Харківської області вміст аміаку у повітрі не перевищував гранично допустиму концентрацію.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, який щоденно контролює стан повітря у зв’язку з розгерметизацією аміакопроводу у Куп’янському районі.

Нагадаємо, близько 21:00 5 червня в селі Западне Куп’янського району внаслідок російського обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. За даними ХОВА, витік стався на ділянці довжиною 2,2 кілометра, де залишалося 134 тонни технічного аміаку.

Увечері 6 червня військові РФ вдруге обстріляли аміакопровід біля села Масютівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Усього було зафіксовано шість «прильотів».