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Стан повітря в Куп’янську після викиду аміаку: оперативна інформація

Суспільство 19:52   08.06.2023
Олена Нагорна
Стан повітря в Куп’янську після викиду аміаку: оперативна інформація

Станом на 9:00 8 червня у місті Куп’янськ Харківської області вміст аміаку у повітрі не перевищував гранично допустиму концентрацію.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, який щоденно контролює стан повітря у зв’язку з розгерметизацією аміакопроводу у Куп’янському районі.

Нагадаємо, близько 21:00 5 червня в селі Западне Куп’янського району внаслідок російського обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу. За даними ХОВА, витік стався на ділянці довжиною 2,2 кілометра, де залишалося 134 тонни технічного аміаку.

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Увечері 6 червня військові РФ вдруге обстріляли аміакопровід біля села Масютівка, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Усього було зафіксовано шість «прильотів».

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 19:52;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 9:00 8 червня у місті Куп’янськ Харківської області вміст аміаку у повітрі не перевищував гранично допустиму концентрацію.".