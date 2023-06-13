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Утром до Украины долетела только одна российская ракета — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 10:27   13.06.2023
Оксана Горун
Утром до Украины долетела только одна российская ракета — Воздушные силы ВСУ

Утренняя воздушная тревога в Украине звучала из-за повторного запуска ракет тремя Ту-95мс из района Каспийского моря, сообщили в ВС ВСУ.

«Под утро рашисты совершили повторную атаку с Каспийского моря тремя Ту-95мс. По предварительным данным на этот раз до Украины долетела лишь одна крылатая ракета, уничтоженная украинской ПВО», — сообщили в telegram Воздушных сил ВСУ.

Ночью, по данным защитников украинского неба, по Украине били восемь бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия. Также враг запустил ударные дроны с юга.

«Всего выпущено 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и четыре БПЛА «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены 10 крылатых ракет и один ударный дрон», — проинформировали в ВС ВСУ.

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    • Самый тяжелый удар пришелся по Кривому Рогу. В городе ракета ударила в жилую пятиэтажку. По последним данным, озвученным мэром города Александром Вилкулом, погибли шесть человек. Еще 25 — ранены.

    Харьков также был под ударом — по городу били «Шахедами». Мэр сообщил о «прилетах» в двух районах. Обошлось без пострадавших.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 10:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утренняя воздушная тревога в Украине звучала из-за повторного запуска ракет тремя Ту-95мс из района Каспийского моря, сообщили в ВС ВСУ".