Утром до Украины долетела только одна российская ракета — Воздушные силы ВСУ

Утренняя воздушная тревога в Украине звучала из-за повторного запуска ракет тремя Ту-95мс из района Каспийского моря, сообщили в ВС ВСУ.

«Под утро рашисты совершили повторную атаку с Каспийского моря тремя Ту-95мс. По предварительным данным на этот раз до Украины долетела лишь одна крылатая ракета, уничтоженная украинской ПВО», — сообщили в telegram Воздушных сил ВСУ.

Ночью, по данным защитников украинского неба, по Украине били восемь бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия. Также враг запустил ударные дроны с юга.

«Всего выпущено 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и четыре БПЛА «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены 10 крылатых ракет и один ударный дрон», — проинформировали в ВС ВСУ.

Самый тяжелый удар пришелся по Кривому Рогу. В городе ракета ударила в жилую пятиэтажку. По последним данным, озвученным мэром города Александром Вилкулом, погибли шесть человек. Еще 25 — ранены.

Харьков также был под ударом — по городу били «Шахедами». Мэр сообщил о «прилетах» в двух районах. Обошлось без пострадавших.