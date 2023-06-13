Вранці до України долетіла лише одна російська ракета – Повітряні сили ЗСУ

Ранкова повітряна тривога в Україні лунала через повторний запуск ракет трьома Ту-95мс із району Каспійського моря, повідомили в ЗС ЗСУ.

“Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО”, – повідомили в телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

Вночі, за даними захисників українського неба, по Україні били вісім бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію. Також ворог запустив ударні дрони з півдня.

“Усього випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон“, – поінформували у ЗС ЗСУ.

Найважчий удар припав по Кривому Рогу. У місті ракета вдарила у житлову п’ятиповерхівку. За останніми даними, озвученими мером міста Олександром Вілкулом, загинули шестеро людей. Ще 25 – поранені.

Харків також був під ударом – по місту били “Шахедами”. Мер повідомив про “прильоти” у двох районах. Обійшлося без постраждалих.