Вранці до України долетіла лише одна російська ракета – Повітряні сили ЗСУ
Ранкова повітряна тривога в Україні лунала через повторний запуск ракет трьома Ту-95мс із району Каспійського моря, повідомили в ЗС ЗСУ.
“Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря трьома Ту-95мс. За попередніми даними цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО”, – повідомили в телеграмі Повітряних сил ЗСУ.
Вночі, за даними захисників українського неба, по Україні били вісім бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію. Також ворог запустив ударні дрони з півдня.
“Усього випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох БпЛА “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон“, – поінформували у ЗС ЗСУ.
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Найважчий удар припав по Кривому Рогу. У місті ракета вдарила у житлову п’ятиповерхівку. За останніми даними, озвученими мером міста Олександром Вілкулом, загинули шестеро людей. Ще 25 – поранені.
Харків також був під ударом – по місту били “Шахедами”. Мер повідомив про “прильоти” у двох районах. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 10:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранкова повітряна тривога в Україні лунала через повторний запуск ракет трьома Ту-95мс із району Каспійського моря, повідомили в ЗС ЗСУ".