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Жителей Харьковщины предупреждают о ракетной опасности

Общество 23:51   17.06.2023
Виктория Яковенко
Жителей Харьковщины предупреждают о ракетной опасности

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.

«Внимание! Харьковщина – ракетная опасность!», — написали в Telegram Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 23:43.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 23:51;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.".