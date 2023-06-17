Жителей Харьковщины предупреждают о ракетной опасности
Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.
«Внимание! Харьковщина – ракетная опасность!», — написали в Telegram Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 23:43.
Читайте также: Армия РФ пыталась наступать в районе Берестового на Харьковщине — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «Жителей Харьковщины предупреждают о ракетной опасности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 23:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Харьковской области.".