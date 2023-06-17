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Мешканців Харківщини попереджають про ракетну небезпеку

Суспільство 23:51   17.06.2023
Вікторія Яковенко
Мешканців Харківщини попереджають про ракетну небезпеку

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Харківщині.

«Увага! Харківщина – ракетна небезпека!», – написали в Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 23:43.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 23:51;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Харківщині.".