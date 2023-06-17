Мешканців Харківщини попереджають про ракетну небезпеку
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Харківщині.
«Увага! Харківщина – ракетна небезпека!», – написали в Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 23:43.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 23:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку на Харківщині.".