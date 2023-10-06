Пережила оккупацию: в результате удара РФ по селу Гроза погибла медсестра
В селе Гроза Купянского района на Харьковщине в результате ракетного удара по кафе-магазину, где проходил поминальный обед, погибла младшая медсестра «скорой».
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Коллектив Центра ЭМП и МК с глубокой печалью сообщает, что 05.10 трагически погибла младшая медицинская сестра ППБ Шевченково Купянского отделения ЭМД Сапач Виктория Михайловна», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что погибшая женщина пережила период оккупации.
«Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах. Сохраняем в нашей памяти только светлые воспоминания об этой всегда положительной, солнечной женщине, хорошем специалисте своего дела, человеке преданном работе и коллективе», — рассказали коллеги погибшей.
Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Поэтому полиция и СБУ считают вероятной версию, что его наводил кто-то на месте. Утром, 6 октября, начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что в результате удара погибли 52 человека. Еще нескольких человек продолжают искать.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 11:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Гроза Купянского района на Харьковщине в результате ракетного удара по кафе-магазину, где проходил поминальный обед, погибла младшая медсестра «скорой».".