Пережила окупацію: внаслідок удару РФ по селу Гроза загинула медсестра
У селі Гроза Куп’янського району на Харківщині внаслідок ракетного удару по кафе, де відбувався поминальний обід, загинула молодша медсестра «швидкої».
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
«Колектив Центру ЕМД та МК з глибоким сумом повідомляє, що 05.10 трагічно загинула молодша медична сестра ППБ Шевченкове Купʼянського відділення ЕМД Сапач Вікторія Михайлівна», – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що загибла жінка пережила період окупації.
«Світла памʼять про неї назавжди залишиться в наших серцях. Зберігаємо у нашій памʼяті лише світлі спогади про цю завжди позитивну, сонячну жінку, доброго фахівця своєї справи, людину віддану роботі та колективу», – розповіли колеги загиблої.
Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці. Вранці, 6 жовтня, начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок удару загинули 52 особи. Ще кількох людей продовжують шукати.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 11:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Гроза Куп’янського району на Харківщині внаслідок ракетного удару по кафе, де відбувався поминальний обід, загинула молодша медсестра «швидкої».".