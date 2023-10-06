Пережила окупацію: внаслідок удару РФ по селу Гроза загинула медсестра

У селі Гроза Куп’янського району на Харківщині внаслідок ракетного удару по кафе, де відбувався поминальний обід, загинула молодша медсестра «швидкої».

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Колектив Центру ЕМД та МК з глибоким сумом повідомляє, що 05.10 трагічно загинула молодша медична сестра ППБ Шевченкове Купʼянського відділення ЕМД Сапач Вікторія Михайлівна», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загибла жінка пережила період окупації.

«Світла памʼять про неї назавжди залишиться в наших серцях. Зберігаємо у нашій памʼяті лише світлі спогади про цю завжди позитивну, сонячну жінку, доброго фахівця своєї справи, людину віддану роботі та колективу», – розповіли колеги загиблої.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Тому поліція та СБУ вважають ймовірною версію, що його наводив хтось на місці. Вранці, 6 жовтня, начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок удару загинули 52 особи. Ще кількох людей продовжують шукати.