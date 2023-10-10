Удар по Грозе: 6 детей остались сиротами – Синегубов

В селе Гроза на Харьковщине, где 5 октября армия РФ ударила по кафе ракетой, продолжают ликвидировать последствия.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«6 детей остались полными сиротами. Над этим работают наши соцслужбы. Со всеми международными партнерами есть коммуникация для того, чтобы организовать максимальное предоставление материальной поддержки этим семьям», — сказал Синегубов.

Также в селе сейчас занимаются организацией похорон, добавил глава ХОВА.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. 10 октября количество погибших в селе увеличилось до 53 человек, среди которых 8-летний мальчик, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.