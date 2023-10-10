Удар по Грозі: 6 дітей залишилися сиротами – Синєгубов
У селі Гроза на Харківщині, де 5 жовтня армія РФ вдарила по кафе ракетою, продовжують ліквідувати наслідки.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«6 дітей залишилися повними сиротами. Над цим наразі працюють наші соцслужби. З усіма міжнародними партнерами маємо комунікацію для того, щоб організувати максимальне надання матеріальної підтримки цим сім’ям», – сказав Синєгубов.
Також у селі наразі займаються організацією поховань, додав голова ХОВА.
Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе-магазин в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. 10 жовтня кількість загиблих збільшилася до 53 осіб, серед яких 8-річний хлопчик, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 16:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Гроза на Харківщині, де 5 жовтня армія РФ вдарила по кафе ракетою, продовжують ліквідувати наслідки.".