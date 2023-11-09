Харькову не хватает медиков и фармацевтов: кому легко и трудно найти работу

На Харьковщине, только по официальной статистике центра занятости, есть порядка 2000 вакансий. При этом на учете стоят 6700 безработных. На ярмарке вакансий 9 ноября рассказали, какие специалисты в дефиците, а каким непросто искать работу.

«На сегодня на учете в Харьковской областной службе занятости — 6700 безработных. Если брать тех, кто обратился за услугами службы для поиска работы, но не стал на учет (такие тоже есть) — это 11 200 человек. При этом на сегодняшний день мы имеем в открытом доступе около 2000 вакансий», — привел статистику в комментарии МГ «Объектив» директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков.

Такой дисбаланс — наличие вакансий при наличии безработных — объясняется несовпадением запроса работодателей с навыками соискателей. К примеру, стабильно в дефиците — рабочие специальности. Но сейчас не хватает не только токарей и слесарей.

«Сегодня есть необходимость, если говорить о специалистах с высшим образованием: информационная безопасность, информационная технология, кибербезопасность, психология, фармацевты, медицина… Вот этих профессионалов не хватает», — перечислил Котуков.

При этом часть гуманитариев пока не востребована. Особенный переизбыток — экономистов. В свое время их в вузах подготовили значительно больше, чем необходимо рынку труда в Украине. А полномасштабная война, безусловно, усилила существующие тенденции.