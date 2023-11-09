Харкову не вистачає медиків та фармацевтів: кому легко та важко знайти роботу

На Харківщині, лише за офіційною статистикою центру зайнятості, є близько 2000 вакансій. При цьому на обліку стоять 6700 безробітних. На ярмарку вакансій 9 листопада розповіли, які фахівці в дефіциті, а яким непросто шукати роботу.

“На сьогодні на обліку в Харківській обласній службі зайнятості – 6700 безробітних. Якщо брати тих, хто звернувся за послугами служби для пошуку роботи, але не став на облік (такі також є) – це 11 200 осіб. При цьому на сьогодні ми маємо у відкритому доступі близько 2000 вакансій”, – навів статистику у коментарі МГ “Об’єктив” директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

Такий дисбаланс – наявність вакансій за наявності безробітних – пояснюється розбіжністю запиту роботодавців із навичками претендентів. Наприклад, стабільно в дефіциті – робочі спеціальності. Але зараз не вистачає не лише токарів та слюсарів.

“Сьогодні є потреба, якщо говорити про фахівців з вищою освітою: інформаційна безпека, інформаційні технології, кібербезпека, психологія, фармацевти, медицина… Ось цих професіоналів не вистачає”, – зазначив Котуков.

При цьому частина гуманітаріїв поки що не потрібна. Особливий надлишок – економістів. Свого часу їх у вишах підготували значно більше, ніж потрібно ринку праці в Україні. А повномасштабна війна, безперечно, посилила ці тенденції.