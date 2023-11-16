Синоптики предупредили жителей Харьковщины об опасности
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии 16 ноября объявил в регионе I уровень опасности — «желтый».
«В ближайший час с сохранением в первой половине дня 16 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 — 500 м», — предупредили метеорологи.
Ранее в прогнозе погоды на 16 ноября региональный центр по гидрометеорологии сообщал о том, что дождь будет идти и днем, и ночью. А температура сохранится «плюсовая» — до восьми градусов тепла днем.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, предупреждение, прогноз, туман, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 08:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии 16 ноября объявил в регионе I уровень опасности — «желтый»".