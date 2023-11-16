Синоптики предупредили жителей Харьковщины об опасности

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии 16 ноября объявил в регионе I уровень опасности — «желтый».

«В ближайший час с сохранением в первой половине дня 16 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 — 500 м», — предупредили метеорологи.

Ранее в прогнозе погоды на 16 ноября региональный центр по гидрометеорологии сообщал о том, что дождь будет идти и днем, и ночью. А температура сохранится «плюсовая» — до восьми градусов тепла днем.