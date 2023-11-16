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Синоптики предупредили жителей Харьковщины об опасности

Общество 08:20   16.11.2023
Оксана Горун
Синоптики предупредили жителей Харьковщины об опасности

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии 16 ноября объявил в  регионе I уровень опасности — «желтый».

«В ближайший час с сохранением в первой половине дня 16 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 — 500 м», — предупредили метеорологи.

гидрометцентр - туман 16 ноября

Ранее в прогнозе погоды на 16 ноября региональный центр по гидрометеорологии сообщал о том, что дождь будет идти и днем, и ночью. А  температура сохранится «плюсовая» —  до восьми градусов тепла днем.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 08:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии 16 ноября объявил в  регионе I уровень опасности — «желтый»".