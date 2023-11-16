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Синоптики попередили мешканців Харківщини про небезпеку

Суспільство 08:20   16.11.2023
Оксана Горун
Синоптики попередили мешканців Харківщини про небезпеку

Харківський регіональний центр з гідрометеорології 16 листопада оголосив у регіоні І рівень небезпеки – “жовтий”.

“У найближчу годину зі збереженням у першій половині дня 16 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200-500 м”, – попередили метеорологи.

гідрометцентр - туман 16 листопада

Раніше у прогнозі погоди на 16 листопада регіональний центр із гідрометеорології повідомляв про те, що дощ йтиме і вдень, і вночі. А температура збережеться “плюсова” – до восьми градусів тепла вдень.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 08:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології 16 листопада оголосив у регіоні І рівень небезпеки – “жовтий”".