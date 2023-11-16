Синоптики попередили мешканців Харківщини про небезпеку

Харківський регіональний центр з гідрометеорології 16 листопада оголосив у регіоні І рівень небезпеки – “жовтий”.

“У найближчу годину зі збереженням у першій половині дня 16 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200-500 м”, – попередили метеорологи.

Раніше у прогнозі погоди на 16 листопада регіональний центр із гідрометеорології повідомляв про те, що дощ йтиме і вдень, і вночі. А температура збережеться “плюсова” – до восьми градусів тепла вдень.