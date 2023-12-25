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Главные новости Харькова 25 декабря: обстрелы, сводка Генштаба

Происшествия 08:11   25.12.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 25 декабря: обстрелы, сводка Генштаба Фото: Василий Голосной

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

08:11

Оккупанты били по Харьковщине из «Урагана» — полиция

«Под артиллерийский и минометный огонь попали Гурьев Казачок, Ветеринарное, Гатище, Бударки, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое. Оккупанты били из РСЗО «Ураган», «Пион» по населенным пунктам Ольховатка и Подсереднее, нанесли авиаудары по окрестностям Петропавловки и Кисловки. Разрушены и повреждены частные домовладения, хозяйственные сооружения. В Волчанске в результате вражеского обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры», — сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

07:20

На Купянском направлении за сутки отбили 21 атаку

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал Генштаб.

На Харьковщине под авиаудары врага попали Синьковка, Петропавловка и  Кисловка.

07:00

Ночь с тревогой из-за тактической авиации

Ночь в Харьковской области прошла относительно спокойно. Была одна воздушная тревога — с 03:13 по 03:41. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации.

Ряд регионов Украины после полуночи предупредили об угрозе «шахедов» с Черного моря. Массированного налета не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 08:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".