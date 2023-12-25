Главные новости Харькова 25 декабря: обстрелы, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
08:11
Оккупанты били по Харьковщине из «Урагана» — полиция
«Под артиллерийский и минометный огонь попали Гурьев Казачок, Ветеринарное, Гатище, Бударки, Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое. Оккупанты били из РСЗО «Ураган», «Пион» по населенным пунктам Ольховатка и Подсереднее, нанесли авиаудары по окрестностям Петропавловки и Кисловки. Разрушены и повреждены частные домовладения, хозяйственные сооружения. В Волчанске в результате вражеского обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры», — сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
07:20
На Купянском направлении за сутки отбили 21 атаку
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск», — проинформировал Генштаб.
На Харьковщине под авиаудары врага попали Синьковка, Петропавловка и Кисловка.
07:00
Ночь с тревогой из-за тактической авиации
Ночь в Харьковской области прошла относительно спокойно. Была одна воздушная тревога — с 03:13 по 03:41. Воздушные силы ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации.
Ряд регионов Украины после полуночи предупредили об угрозе «шахедов» с Черного моря. Массированного налета не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".