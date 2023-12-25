Головні новини Харкова 25 грудня: обстріли, зведення Генштабу
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:11
Окупанти били по Харківщині з “Урагану” – поліція
“Під артилерійський та мінометний вогонь потрапили Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Хатище, Бударки, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Окупанти гатили з РСЗВ “Ураган”, “Піон” по населених пунктах Вільхуватка та Підсереднє, завдали авіаударів по околицях Петропавлівки та Кислівки. Зазнали руйнувань та пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури”, – повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
На Куп’янському напрямку за добу відбили 21 атаку
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ“, – поінформував Генштаб.
На Харківщині під авіаудари ворога потрапили Синьківка, Петропавлівка та Кислівка.
07:00
Ніч із тривогою через тактичну авіацію
Ніч на Харківщині пройшла відносно спокійно. Була одна повітряна тривога – з 03:13 до 03:41. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації.
Ряд регіонів України після опівночі попередили про загрозу “шахедів” із Чорного моря. Масованого нальоту не було.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".