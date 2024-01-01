Как выглядит разбитый РФ Kharkiv Palace в центре Харькова (видео с дрона)

Последствия ракетного удара РФ по отелю Kharkiv Palace в центре Харькова вечером 30 декабря зафиксировали с помощью дрона, сообщают в областной прокуратуре.

Ведомство опубликовало видео в Telegram.

Напомним, 30 декабря россияне атаковали Харьков ракетами. Взрывы прогремели около 19:00. Враг бил в том числе ракетами «Искандер». Пострадали 28 человек. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, был частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Также три «прилета» зафиксировали в Индустриальном районе.