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Как выглядит разбитый РФ Kharkiv Palace в центре Харькова (видео с дрона)

Происшествия 22:02   01.01.2024
Елена Нагорная
Как выглядит разбитый РФ Kharkiv Palace в центре Харькова (видео с дрона)

Последствия ракетного удара РФ по отелю Kharkiv Palace в центре Харькова вечером 30 декабря зафиксировали с помощью дрона, сообщают в областной прокуратуре.

Ведомство опубликовало видео в Telegram.

Напомним, 30 декабря россияне атаковали Харьков ракетами. Взрывы прогремели около 19:00. Враг бил в том числе ракетами «Искандер». Пострадали 28 человек. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, был частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Также три «прилета» зафиксировали в Индустриальном районе.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 22:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия ракетного удара РФ по отелю Kharkiv Palace в центре Харькова вечером 30 декабря зафиксировали с помощью дрона, сообщают в областной прокуратуре.".