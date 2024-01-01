Как выглядит разбитый РФ Kharkiv Palace в центре Харькова (видео с дрона)
Последствия ракетного удара РФ по отелю Kharkiv Palace в центре Харькова вечером 30 декабря зафиксировали с помощью дрона, сообщают в областной прокуратуре.
Ведомство опубликовало видео в Telegram.
Напомним, 30 декабря россияне атаковали Харьков ракетами. Взрывы прогремели около 19:00. Враг бил в том числе ракетами «Искандер». Пострадали 28 человек. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, был частично разрушен отель Kharkiv Palace, еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Также три «прилета» зафиксировали в Индустриальном районе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Kharkiv palace, отель, прокуратура, ракетний удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 22:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия ракетного удара РФ по отелю Kharkiv Palace в центре Харькова вечером 30 декабря зафиксировали с помощью дрона, сообщают в областной прокуратуре.".