Який вигляд має розбитий РФ Kharkiv Palace у центрі Харкова (відео з дрона)
Наслідки ракетного удару РФ по готелю Kharkiv Palace у центрі Харкова ввечері 30 грудня зафіксували за допомогою дрона, повідомляють в обласній прокуратурі.
Відомство опублікувало відео у телеграмі.
Нагадаємо, 30 грудня росіяни атакували Харків ракетами. Вибухи пролунали близько 19:00. Ворог бив зокрема ракетами «Іскандер». Постраждали 28 людей. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, було частково зруйновано готель Kharkiv Palace, ще одна ракета влучила у житловий будинок на вулиці Гіршмана. Також три “прильоти” зафіксували в Індустріальному районі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Kharkiv palace, отель, прокуратура, ракетний удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 22:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ракетного удару РФ по готелю Kharkiv Palace у центрі Харкова ввечері 30 грудня зафіксували за допомогою дрона, повідомляють в обласній прокуратурі.".