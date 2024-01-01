Який вигляд має розбитий РФ Kharkiv Palace у центрі Харкова (відео з дрона)

Наслідки ракетного удару РФ по готелю Kharkiv Palace у центрі Харкова ввечері 30 грудня зафіксували за допомогою дрона, повідомляють в обласній прокуратурі.

Відомство опублікувало відео у телеграмі.

Нагадаємо, 30 грудня росіяни атакували Харків ракетами. Вибухи пролунали близько 19:00. Ворог бив зокрема ракетами «Іскандер». Постраждали 28 людей. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, було частково зруйновано готель Kharkiv Palace, ще одна ракета влучила у житловий будинок на вулиці Гіршмана. Також три “прильоти” зафіксували в Індустріальному районі.