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Який вигляд має розбитий РФ Kharkiv Palace у центрі Харкова (відео з дрона)

Події 22:02   01.01.2024
Олена Нагорна
Який вигляд має розбитий РФ Kharkiv Palace у центрі Харкова (відео з дрона)

Наслідки ракетного удару РФ по готелю Kharkiv Palace у центрі Харкова ввечері 30 грудня зафіксували за допомогою дрона, повідомляють в обласній прокуратурі.

Відомство опублікувало відео у телеграмі.

Нагадаємо, 30 грудня росіяни атакували Харків ракетами. Вибухи пролунали близько 19:00. Ворог бив зокрема ракетами «Іскандер»Постраждали 28 людей. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, було частково зруйновано готель Kharkiv Palace, ще одна ракета влучила у житловий будинок на вулиці Гіршмана. Також три “прильоти” зафіксували в Індустріальному районі.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2024 в 22:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ракетного удару РФ по готелю Kharkiv Palace у центрі Харкова ввечері 30 грудня зафіксували за допомогою дрона, повідомляють в обласній прокуратурі.".