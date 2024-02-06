Синегубов сообщил о состоянии матери погибшего младенца и остальных раненых

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: три женщины в больнице после ракетного удара РФ по Золочеву. Мать погибшего младенца — в наиболее тяжелом состоянии.

«Пациентки 39 и 28 лет находятся в травматологическом отделении с переломами конечностей. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. 21-летняя женщина, мать погибшего ребенка, в состоянии средней тяжести находится в хирургии», — написал в telegram 6 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что врачи проводят все необходимые обследования и лечение.

Напомним, удар по Золочеву произошел после двух часов ночи 6 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что разрушен трехэтажный отель. Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли. Позже начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал, что из-под завалов достали тело погибшего младенца, его мать — в больнице. Утром в ГСЧС отметили, что спасательные работы на месте «прилета» продолжаются.