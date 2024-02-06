Синєгубов повідомив про стан матері загиблого немовляти та інших поранених

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: троє жінок у лікарні після ракетного удару РФ по Золочеву. Мати загиблого немовляти – у найважчому стані.

“Пацієнтки 39 та 28 років знаходяться в травматологічному відділенні із переламами кінцівок. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний. 21-річня жінка, мати загиблої дитини, у стані середньої важкості перебуває в хірургії“, – написав у телеграмі 6 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що лікарі проводять усі необхідні обстеження та лікування.

Нагадаємо, удар по Золочеву стався після другої години ночі 6 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано триповерховий готель. Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували. Пізніше начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що з-під завалів дістали тіло загиблого немовляти, його мати — в лікарні. Вранці у ДСНС зазначили, що рятувальні роботи на місці “прильоту” продовжуються.