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Синєгубов повідомив про стан матері загиблого немовляти та інших поранених

Події 10:36   06.02.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про стан матері загиблого немовляти та інших поранених

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: троє жінок у лікарні після ракетного удару РФ по Золочеву. Мати загиблого немовляти – у найважчому стані.

Пацієнтки 39 та 28 років знаходяться в травматологічному відділенні із переламами кінцівок. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний. 21-річня жінка, мати загиблої дитини, у стані середньої важкості перебуває в хірургії“, – написав у телеграмі 6 лютого начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що лікарі проводять усі необхідні обстеження та лікування.

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Нагадаємо, удар по Золочеву стався після другої години ночі 6 лютого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зруйновано триповерховий готель.  Під завалами попередньо перебуває людина, трьох людей врятували. Пізніше начальник ГУНП у Харківській області  Володимир Тимошко поінформував, що з-під завалів дістали тіло загиблого немовляти, його мати — в лікарні. Вранці у ДСНС зазначили, що рятувальні роботи на місці “прильоту” продовжуються.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2024 в 10:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: троє жінок у лікарні після ракетного удару РФ по Золочеву. Мати загиблого немовляти – у найважчому стані".