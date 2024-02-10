Повреждены более 15 домов и три здания: комиссия ХГС на месте ударов РФ (фото)

В Харькове специальная комиссия обследует жилые дома, поврежденные в результате масштабного пожара после вражеской атаки БпЛА вечером 9 февраля.

По данным Харьковского горсовета, разрушены и повреждены более 15 частных домов. Кроме того, зафиксированы повреждения трех зданий коммерческих заведений.

Степень всех разрушений определит дальнейшая техническая экспертиза, отметили в мэрии. В тех домах, которые получили незначительные повреждения, сейчас работают коммунальщики — закрывают оконные контуры и двери, устраняют аварийность кровель.

«Наша комиссия отработает каждый случай с собственниками поврежденного или разрушенного жилья, чтобы люди могли получить финансовую компенсацию за нанесенный ущерб. Мы предоставим всю необходимую помощь», – рассказали в мэрии.

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 7 месяцев. Ранения получили три человека.