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Повреждены более 15 домов и три здания: комиссия ХГС на месте ударов РФ (фото)

Общество 16:24   10.02.2024
Виктория Яковенко
Повреждены более 15 домов и три здания: комиссия ХГС на месте ударов РФ (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове специальная комиссия обследует жилые дома, поврежденные в результате масштабного пожара после вражеской атаки БпЛА вечером 9 февраля.

По данным Харьковского горсовета, разрушены и повреждены более 15 частных домов. Кроме того, зафиксированы повреждения трех зданий коммерческих заведений.

Степень всех разрушений определит дальнейшая техническая экспертиза, отметили в мэрии. В тех домах, которые получили незначительные повреждения, сейчас работают коммунальщики — закрывают оконные контуры и двери, устраняют аварийность кровель.

«Наша комиссия отработает каждый случай с собственниками поврежденного или разрушенного жилья, чтобы люди могли получить финансовую компенсацию за нанесенный ущерб. Мы предоставим всю необходимую помощь», – рассказали в мэрии.

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Фото: Харьковский горсовет

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 7 месяцев. Ранения получили три человека.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 16:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове специальная комиссия обследует жилые дома, поврежденные в результате масштабного пожара после вражеской атаки БпЛА вечером 9 февраля.".