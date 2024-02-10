Пошкоджені понад 15 домів і три будівлі: комісія ХМР на місці ударів РФ (фото)
У Харкові спеціальна комісія обстежує житлові будинки, які були пошкоджені внаслідок масштабної пожежі після ворожої атаки БпЛА ввечері 9 лютого.
За даними Харківської міськради, було зруйновано та пошкоджено понад 15 приватних будинків. Крім того, зафіксовані пошкодження трьох будівель комерційних закладів.
Ступінь усіх руйнацій визначить подальша технічна експертиза, зазначили у мерії. В тих будинках, які зазнали незначних пошкоджень, зараз працюють комунальники – закривають віконні контури та двері, усувають аварійність покрівель.
«Наша комісія відпрацює кожен випадок із власниками пошкодженого чи зруйнованого житла, щоб люди могли отримати фінансову компенсацію за спричинені збитки. Ми надамо всю необхідну допомогу», – розповіли в мерії.
Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в Немишлянському районі Харкова та селищу Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков: 50 людей було евакуйовано. Відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей: 7, 4 років та дитина близько 6 місяців. Поранення отримали троє людей.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові спеціальна комісія обстежує житлові будинки, які були пошкоджені внаслідок масштабної пожежі після ворожої атаки БпЛА ввечері 9 лютого.".