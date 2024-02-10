Сгорели 14 домов, погибли 4 человека – Тимошко об атаке «шахедов» на Харьков

В результате атаки «шахедов» на Харьков вечером 9 февраля погибли 4 человека. В их числе может быть ребенок, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«По состоянию на 6:00: полностью выгорели 14 домов, обнаружены тела 4 погибших, из которых визуально 1 ребенок. Спасатели продолжают тушение, полиция на месте: охрана территории, установление количества жителей до пожара, осмотр мест происшествия, отбор образцов ДНК. Работы продолжаются, поэтому количество пострадавших, к сожалению, может увеличиться», – написал Тимошко.

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по Немышлянскому району Харькова и кафе в поселке Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что «шахеды» попали в АЗС, в результате чего загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков около 02:00: спасены 4 человека, 50 — эвакуированы. В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что с ожогами 1-2 степени госпитализировали 45-летнего мужчину, а также 61-летнюю женщину, которая надышалась угарным газом.