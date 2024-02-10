Згоріли 14 домів, загинули 4 людини – Тимошко про атаку «шахедів» на Харків

Внаслідок атаки «шахедів» на Харків ввечері 9 лютого загинули 4 людини. Серед них може бути дитина, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Станом на 6.00: повністю вигоріли 14 домів, виявлені тіла 4 загиблих, з яких візуально 1 дитина. Рятувальники продовжують тушіння, поліція на місці: охорона території, встановлення кількості мешканців до пожежі, огляд місць події, відбір зразків ДНК. Роботи тривають, тому кількість постраждалих, на жаль, може збільшитись», – написав Тимошко.

Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по Немишлянському району Харкова та кафе у селищі Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що «шахеди» поцілили в АЗС, внаслідок чого загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков близько 02:00: врятовано 4 особи, 50 евакуйовано. У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що з опіками 1-2 ступеня ушпиталили 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.